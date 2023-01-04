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الدنمارك تسجل 5761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة وفاة

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:27 ص
سجلت الدنمارك 5761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و90 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و438 ألفا و226 إصابة، والوفيات إلى 7 آلاف و897.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 15 مليونا و116 ألفا و672 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو من جرعتين.

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