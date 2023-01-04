ماليزيا: تشديد قواعد فحص كورونا لجميع الوافدين الأجانب

قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن ماليزيا ستشدد قواعد الفحص المرتبطة بمكافحة كوفيد لجميع الوافدين الأجانب، وسط مخاوف من تفشي الفيروس في الصين.



وقال إبراهيم، في إيجاز صحفي بعد اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء "سنقوم بتشديد الفحص لكننا لن نميز ضد أي دولة".



وأضاف إبراهيم أن الحكومة ستعطي الأولوية لصحة الناس على الاقتصاد.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماليزيا تنضم إلى العديد من الدول في تشديد الإجراءات الخاصة بالمسافرين وسط مخاوف من أن عودة الوافدين من الصين قد تؤدي إلى انتشار فيروس كوفيد من جديد بين سكانها.



وقالت وزيرة الصحة الماليزية زاليها مصطفى، في الأسبوع الماضي، إن البلاد ستختبر عينات مياه الصرف من جميع الرحلات الجوية القادمة من الصين للكشف عن فيروس كوفيد-19.



يشار إلى أن الصين، في فترة ما قبل الوباء، كانت ثالث أكبر دولة من حيث عدد السياح الوافدين إلى ماليزيا.

وأظهرت بيانات هيئة السياحة الماليزية أن نحو 1ر3 مليون سائح صيني زاروا ماليزيا في عام 2019، من إجمالي 1ر26 مليون سائح.