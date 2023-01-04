المستشار الألماني يبحث مع الرئيس الإندونيسي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية كريستيان هوفمان اليوم الأربعاء إن المستشار الألماني اولاف شولتس قد بحث هاتفيا اليوم الأربعاء مع رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

واضافت أنه تم خلال المكالمة الهاتفية، تبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن الزعيمين بحثا بشكل خاص تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يشار إلى أن الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" قد اعلن الشهر الماضى أن إندونيسيا ستحظر تصدير البوكسيت، المصدر الرئيسي لخام الألومنيوم، اعتبارا من يونيو عام 2023، لتشجيع المعالجة المحلية للمادة.

يذكر أن إندونيسيا من بين أكبر موردي البوكسيت في العالم، ويتوافق توقيت حظر تصدير البوكسيت مع قانون التعدين الحالي في إندونيسيا الذى ينص قانون التعدين الحالي في إندونيسيا أيضا، على إيقاف صادرات المعادن الأخرى غير المعالجة، مثل النحاس.