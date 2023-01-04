مسؤول أوكراني يطالب بضرورة استعادة أكبر محطة نووية بأوروبا من روسيا بالقوة

ذكر مسؤول نووي كبير في كييف، أن أوكرانيا يجب أن تستعيد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من روسيا بالقوة، فيما تتلاشى جهود إقامة منطقة أمنية حولها.

وشكك بترو كوتين، رئيس شركة "انرجو آتوم"، المشغلة لمحطة الطاقة النووية في دعوات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلطات الأوكرانية والروسية لفرض طوق أمني، حول محطة "زابوريجيا" النووية جنوب أوكرانيا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعرضت المفاعلات النووية الستة، التي استولت عليها الجيش الروسي في الأسبوع الأول من الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، لهجمات بالمدفعية والصواريخ، مما يزيد مخاطر الإعلان عن حالة طوارئ نووية.

وتحدث كوتين في مقابلة جرت مساء أمس الثلاثاء، عن جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقامة منطقة عازلة أمنية ، قائلا: "لا نعتقد أن ذلك واقعي، هناك عام جديد وليس هناك أي إقامة لتلك المنطقة".