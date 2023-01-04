تأجيل محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق و70 شخصا إلى 11 يناير الجاري

أصدر القضاء الجزائري، قرارًا بتأجيل الحكم في قضية شقيق الرئيس الجزائري السابق ومستشاره، السعيد بوتفليقة، رفقة أكثر من 70 متهمًا، إلى تاريخ ١١ يناير الجاري، وذلك لاستدعاء الشهود.

ويمثل شقيق الرئيس الجزائري السابق ومستشاره، السعيد بوتفليقة، رفقة أكثر من 70 متهمًا، اليوم الأربعاء، أمام القضاء الجزائري في آخر ملف يختم المتابعات القضائية التي مست أبرز رجال أعمال الحقبة السابقة والمتهمون في قضايا فساد واستغلال نفوذ.

ويواجه المتهمون، بعدما تم ضم قضاياهم في ملف واحد، تهمًا تتعلق بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وغسيل الأموال ومخالفة قانون النقد والصرف.