السجن 3 سنوات لوزير تونسي سابق في قضية النفايات الإيطالية

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 3 أعوام بحق وزير البيئة السابق، مصطفى العروي.



جاء ذلك على خلفية "قضية النفايات الإيطالية" التي هزت الرأي العام في تونس على امتداد عامين، وتورط فيها مسؤولون بارزون.



ووفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك"، قضت المحكمة بسجن العروي، بينما برأت سلفه شكري بلحسن، وذلك بعد النظر في ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا.



وأصدرت المحكمة جملة من الأحكام بشأن هذه القضية، حيث قضت بسجن 3 متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن 10 أعوام بحق متهم يعمل في وزارة البيئة.



كما أصدرت حكمًا غيابيا 15 عاما بحق متهم في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات، فيما قضت ببراءة بقية المتهمين.