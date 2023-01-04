إيران: خامنئي يطالب بعدم اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالكفر ومعاداة الثورة

ذكر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، أنه لا ينبغي أن يتم اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الكامل بـ"الكفر ومعاداة الثورة".

وأضاف أنه لا يتعين أن ينظر إلى النساء اللاتي لا يغطي حجابهن بشكل كامل شعرهن، كما هو مفروض بموجب الشريعة الإسلامية، بأنهن معارضون للدين والثورة"، وذلك أثناء حديثه إلى مجموعة من النساء الإيرانيات.

وتابع: "لدينا جميعا عيوب يتعين إصلاحها قدر الإمكان".

وأشار خامنئي، إلى أن النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بشكل كامل مازلنا بناتنا، في تصريحات ينظر إليها على إنها تصالحية بعد أشهر من الاضطرابات.

وتتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط هائلة، منذ اندلاع احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، في منتصف سبتمبر الماضي، ناجمة عن وفاة الكردية الإيرانيةمهسا أميني في محبس للشرطة.

وتسببت الاحتجاجات في أسوأ أزمة سياسية تشهدها طهران منذ عقود.