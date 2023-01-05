قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن طرح بنكي مصر والأهلي شهادات بعائد 25% أمر غير مستغرب، ذاكرا أن «لجنة السياسات النقدية اجتمعت يوم الخميس 22 ديسمبر الماضي، وأعلنت عن رفع الفائدة بنسبة 3%».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن ارتفاع التضخم في شهر نوفمبر تجاوز 21%، في الوقت الذي بلغ فيه أعلى سعر فائدة 17.25%.

وذكر أن الأمر دفع الجهاز المصرفي لطرح شهادات تتجاوز معدل التضخم بما يزيد على 21%، قائلًا إن طرح شهادات بعائد شهري 22.5% رقم غير مسبوق، يستهدف تجاوز معدل التضخم الكبير.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع في سعر الفائدة عالميًا، يؤدي إلى حدوث أزمة في كل الدول، قائلا إن الأسواق الشبيهة والأوروبية، تشهد نفس أزمة مصر، باختلاف قدرات الدولة الاقتصادية.

واستطرد: «التضخم عندنا مماثل للموجود في أوروبا، له مكونات أو مدخلات منها الارتفاع الكبير لسعر البترول وأسعار الفائدة العالمية، ولا استثمار في العالم حاليًا إلا قائم على الدولار والسندات الأمريكية».

وِتابع: «حرب روسيا وأوكرانيا، أدت لتداعيات في الأوضاع العالمية أبرزها زيادة أسعار المحاصيل الزراعية»، مضيفا: «الفاتورة الاستيرادية لمصر تطورت».