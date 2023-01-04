مرتضى منصور: حكم مباراة أسوان سب فيريرا واعتذر له حتى لا يخبرني

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض، تعرض للسب من الحكم المساعد في مباراة أسوان الأخيرة.

وكان نادي أسوان قد حقق الفوز على نظيره الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «قدمنا شكوى إلى اتحاد الكرة لأن الحكم المساعد في مباراة أسوان، قام بسب فيريرا بوالدته، وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم».

وتابع رئيس الزمالك: «وبعد نهاية المباراة، ذهب الحكم المساعد إلى فندق الزمالك بأسوان، لكي يترجى الجهاز الفني واللاعبين بعدم أخبري بما حدث».

وأوضح منصور: «التحكيم المصري يفعل كل شيء هذا الموسم، لكي يمنع الزمالك من تحقيق لقب الدوري الثالث على التوالي».

وأتم: «الدولة تعاني من أزمة في العملات الأجنبية، واتحاد الكرة تعاقد مع شخص لإدارة التحكيم بالعملة الصعبة، ولا يقدم أي شيء سوى تحليل الحالات التحكيمية فقط».