أوقفت الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، والد الطفل الذي أثيرت بسببه في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو "ينثر الأموال" على راقصة داخل نادي ليلي.



وأغلقت المديرية العامة لسياحة أربيل صالة (لو ميريديان) في فندق سيبان في محافظة أربيل بعد ظهور مقطع فيديو يظهر فيه طفل وهو ينثر النقود، وتم توقيف والد الطفل بعد تحريك شكوى في محكمة تحقيق أربيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".



وتداول نشطاء بالعراق، صور ومقاطع فيديو، يظهر فيها الطفل داخل النادي الليلي وهو ينثر الأموال على إحدى الراقصات.



وأثارت الواقعة ضجة في أوساط العراقيين الذين طالبوا بسرعة تدخل الجهات المختصة.

شرطة #أربيل تغلق ناديًا ليليًا سمح بدخول طفل نثر الأموال على إحدى الراقصات وأثار ضجة اجتماعية#UTVIraq#UTV_عراق pic.twitter.com/E46HjN8wbc — Utv (@UtvIraq) January 3, 2023

وتعد الحادثة المذكورة من" الأفعال المنافية للأعراف والآداب العامة للمجتمع ومخالفة للقوانين المعمولة في إقليم كردستان، كما تعد انتهاكاً لحقوق الأطفال"، وفقا لما ذكره مصدر أمني لـ"واع".



وحسب المصدر الأمني فإن "هذه هي الواقعة الأولى التي حصلت في أربيل، ولم يتم التبليغ عن أية حالة مماثلة في السابق".