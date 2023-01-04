الرسالة الأولى لميسي بعد عودته إلى باريس سان جيرمان

أكد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، على سعادته بالعودة إلى تدريبات فريقه بعد عودته من الإجازة الخاصة، عقب تتويجه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.

وحصل ميسي على إجازة لمدة أسبوعين عقب تتويجه بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه. وحظى بطل العالم باستقبال حافل من اللاعبون والمدربون وموظفو النادي، الذين اقاموا له ممر شرفي، أثناء حصوله على درع تكريمي.

قال ميسي في تصريحاته إلى قناة ناديه:"أنا سعيد بالعودة لباريس، أود أن أشكر زملائي في الفريق، وإدارة النادي على الترحيب الحار".

تابع:"أنا راضٍ وجاهز للاستعداد للمهام التي تنتظرنا". أضاف:"سأجهز نفسي بدنيا، وأتدرب جيدا، لاستعادة لياقتي".

أتم:"سأكون في أكمل جاهزية عندما يقرر الجهاز الفني أنه بإمكاني المشاركة في المباريات".