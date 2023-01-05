 جمهورية التشيك تعتزم صياغة قانون ينص على تحقيق هدف الناتو للإنفاق الدفاعي البالغ 2% - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 12:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

جمهورية التشيك تعتزم صياغة قانون ينص على تحقيق هدف الناتو للإنفاق الدفاعي البالغ 2%

علم التشيك
علم التشيك
د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:55 م

أعربت جمهورية التشيك، عن رغبتها في تضمين هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قانون.

وقدم مجلس الوزراء الليبرالي المحافظ في براغ، مشروع قانون لتنفيذ الإجراء في البرلمان، اليوم الأربعاء.

ووصف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الخطوة بأنها مهمة لأمن البلاد.

ومن المنتظر الوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2025 على أبعد تقدير.

وبالنسبة للعام الحالي، تخطط الحكومة التشيكية لإنفاق نحو 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقالت الحكومة، إنها تستجيب بذلك للوضع الأمني المتغير الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما خططت الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى، من بينها شراء 210 ناقلات جنود مدرعة من طراز (سي في-90) لنقل الجنود من السويد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك