جمهورية التشيك تعتزم صياغة قانون ينص على تحقيق هدف الناتو للإنفاق الدفاعي البالغ 2%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت جمهورية التشيك، عن رغبتها في تضمين هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قانون.

وقدم مجلس الوزراء الليبرالي المحافظ في براغ، مشروع قانون لتنفيذ الإجراء في البرلمان، اليوم الأربعاء.

ووصف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الخطوة بأنها مهمة لأمن البلاد.

ومن المنتظر الوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2025 على أبعد تقدير.

وبالنسبة للعام الحالي، تخطط الحكومة التشيكية لإنفاق نحو 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقالت الحكومة، إنها تستجيب بذلك للوضع الأمني المتغير الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما خططت الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى، من بينها شراء 210 ناقلات جنود مدرعة من طراز (سي في-90) لنقل الجنود من السويد.