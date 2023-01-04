بلغاريا تسعى لبناء خط أنابيب نفط جديد مع اليونان

وافقت الحكومة البلغارية، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم بين وزيري الطاقة في كل من بلغاريا واليونان لمد خط أنابيب جديد بين البلدين.



وبحسب مذكرة التفاهم فإنه سيتم دراسة إمكانية إقامة مشروع لمد خط أنابيب نفط يربط بين مدينة ألكسندروبوليس اليونانية على بحر إيجة ومدينة بورجاس البلغارية على ساحل البحر الأسود.



سيسمح الخط الجديد بنقل النفط الخام من مصادر غير روسية إلى بلغاريا.



يذكر أن مصفاة النفط الوحيدة لدى بلغاريا توجد بالقرب من مدينة بورجاس.



سحبت بلغاريا مشروعا مماثلا في عام 2011 بسبب مخاوف بيئية بعد احتجاجات من جماعات الدفاع عن البيئة.



كان المشروع السابق يستهدف نقل النفط الخام من روسيا وغيرها إلى الاتجاه المعاكس وبالتحديد لمدينة ألكسندروبوليس. وكان هذا الخط سيمر عبر محمية طبيعية في جنوب شرق بلغاريا.