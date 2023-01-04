المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة، محذرا من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة لاستفزاز مشاعر المسلمين، وشرعنة مزيد من الاقتحامات واستباحة المسجد من جانب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى المبارك.



وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وأبسط قواعد حقوق الإنسان، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في تلك الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومقدساته.



كما طالب المرصد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع في المنطقة، محملا إياها مسئولية كافة تداعيات هذا الحادث وتقويض جهود السلام الدولية.