رئيس وزراء الهند يبحث هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث القضايا ذات الاهتمام المشترك

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الهندية أن هذا الاتصال هو الأول لمودي مع الملك تشارلز بعد تنصيبه ملكا على بريطانيا، وقدم خلاله رئيس الوزراء الهندي أطيب تمنياته للملك بفترة حكم ناجحة للغاية.

وبحسب الموقع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال الاتصال، بما في ذلك العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحلول المبتكرة لتمويل انتقال الطاقة بين موضوعات أخرى.

وأعرب مودي عن تقديره لاهتمام الملك تشارلز الدائم ودعوته بشأن هذه القضايا.

وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول "كومنولث الأمم" وكيفية تعزيز عمله بشكل أكبر، كما أعربا عن تقديرهما لدور الجالية الهندية في المملكة المتحدة في العمل "كجسر حي" بين البلدين وإثراء العلاقات الثنائية.