محافظ كفر الشيخ: استلام 6560 تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استلام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ 6560 تابلت كدفعة ثانية، في 3 إدارات تعليمية.

وأشار نور الدين إلى توزيع 2720 تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بإدارة سيدي سالم، و1024 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بإدارة فوة، و2834 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بإدارة بيلا التعليمية، مؤكداً أن المديرية استلمت 20 ألفا و500 تابلت بالمرحلة الأولى، ليكون عدد التابلت التي استلمتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حتى الآن، 27 ألفا و60 تابلت، لجميع الادارات التعليمية.

وشهد محمد عبد الله، وكيل الوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تسلم الدفعة الثانية من أجهزة التابلت، إلى الإدارات التعليمية، وجاري التوزيع على المدارس الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الثلاثة، وسيتم تسليم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام فورا، وسيؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالإدارات التعليمية الثلاثة "فوهة وبيلا وسيدي سالم"، امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقياً.



وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ قد أرسلت خطابا رسميا إلى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن مواعيد اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وضرورة عقدها بتوقيتات ثابتة وتكون على مستوى المديرية.

ونوهت مديرية التربية والتعليم خلال خطابها الموجه إلى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، على ضرورة حضور جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي في مواعيد الاختبارات التجريبية والتنبيه عليهم بإحضار أجهزة التابلت وشحنها وتحديثها، تنفيذا للتوجيهات السابقة.