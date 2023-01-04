 محادثات تجارية مباشرة بين تايوان وأمريكا خلال الشهر الحالي - بوابة الشروق
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محادثات تجارية مباشرة بين تايوان وأمريكا خلال الشهر الحالي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 7:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 7:33 م

قال المعهد الأمريكي في تايوان، السفارة الفعلية للولايات المتحدة في تايبيه، إنه من المقرر عقد محادثات تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وتايوان في العاصمة التايوانية خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان المعهد القول، إن مساعد الممثل التجاري الأمريكي تيري ماك كاترين سيرأس الوفد الأمريكي الذي يضم ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية الأخرى.

تأتي المحادثات التجارية المباشرة بين واشنطن وتايبيه في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات التجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين التي تطالب بالسيادة على تايوان.

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