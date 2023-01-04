مسؤول نووي أوكراني يطالب بضرورة استعادة بلاده لأكبر محطة نووية في أوروبا من روسيا بالقوة

ذكر مسؤول نووي كبير في كييف، أن أوكرانيا يجب أن تستعيد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من روسيا بالقوة، فيما تتلاشى جهود إقامة منطقة أمنية حولها.

وشكك بترو كوتين، رئيس شركة "انرجو آتوم" المشغلة لمحطة الطاقة النووية، في دعوات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلطات الأوكرانية والروسية لفرض طوق أمني، حول محطة "زابوريجيا" النووية جنوب أوكرانيا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعرضت المفاعلات النووية الستة، التي استولت عليها قوات روسية في الأسبوع الأول من الحرب الروسية الأوكرانية، لهجمات بالمدفعية والصواريخ، مما يزيد مخاطر الإعلان عن حالة طوارئ نووية.

وتحدث كوتين، في مقابلة جرت مساء أمس الثلاثاء عن جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقامة منطقة عازلة أمنية، قائلا: "لا نعتقد أن ذلك واقعي. هناك عام جديد وليس هناك أي إقامة لتلك المنطقة".

وبدلا من ذلك قال كوتين إن السيناريو الأكثر احتمالية هو عودة ما يصفه بـ "اللؤلؤة النووية" للبلاد إلى سيطرة الجيش الأوكراني.

وذكر كوتين، الذي يشرف على 15 مفاعلا نوويا مملوكا لأوكرانيا عبر رابط فيديو: "أفضل أمل لنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح أنه إذا تمكنت قوات كييف من اختراق الخطوط الروسية والسيطرة على مدينة ميليتوبول جنوبي البلاد /أكثر من 100 كيلومتر/ جنوب المحطة "سيكون الخيار الوحيد أمام المحتلين أن يغادروا المحطة".