فرنسا تعرب عن قلقها من اقتحام وزير إسرائيلي لباحة الأقصى

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أعربت فرنسا عن "قلقها" بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتامار بن جفير، أمس الثلاثاء، باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان غداة تصريحات أخرى مماثلة لا سيما من جانب الولايات المتحدة وألمانيا، إن "فرنسا تؤكد قلقها"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف البيان: "تذكر فرنسا بضرورة الحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، وتؤكد أهمية دور الأردن المحدد في هذا الصدد".

وتابع البيان "ستدين فرنسا أي محاولة لتغيير هذا الواقع، وتأخذ علماً بالتزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض احترامه".