جامعة الملك سلمان الدولية تستقبل فريقا من تنيسي الأمريكية لبحث تعزيز التعاون

• مُناقشة طرح برنامج دراسي بشهادة مُزدوجة في مجال الطب البيطري





استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية، بفرعها في مدينة رأس سدر، فريق عمل في مجال الطب البيطري من جامعة تنيسي الأمريكية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبصفة خاصة في المشروعات البحثية المُشتركة، وذلك برعاية الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية ورئيس جامعة تنيسي الأمريكية؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم آليات التعاون والشراكة مع الجامعات الأجنبية في البرامج الدراسية المختلفة.

وخلال فترة الزيارة التي تستمر من 1 إلى 7 يناير الجاري، يلقي وفد جامعة تنيسي، بعض المحاضرات المُتخصصة لطلاب الطب البيطري بالمستويين الأول والثاني، ومناقشة اللوائح الأكاديمية وطرق التدريس ومُخرجات التعلم من خلال حوار تفاعلي يشارك فيه طلاب الجامعة، كما سيطلع الجانب الأمريكي على إمكانيات الجامعة المادية والبشرية.

وتشمل الزيارة أيضًا مُناقشة إمكانية طرح برنامج دراسي بشهادة مُزدوجة تُمنح من الجامعتين في مجال الطب البيطري.

كما سيتم مُناقشة إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتوسع في المشروعات البحثية المشتركة المُتعلقة بمجال الطب البيطري.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الزيارة، عمداء كلية الطب البيطري بالجامعتين ومديرو البرامج وأعضاء هيئة التدريس.