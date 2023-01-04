غضب في الهند بسبب صدم سيارة امرأة شابة وفرار ركابها دون تقديم المساعدة

وانتشرت عدة لقطات لكاميرات المراقبة تظهر فيها المرأة تحت السيارة

ومع أن حوادث الطرق منتشرة بكثرة في الهند ويذهب ضحيتها مئات الآلاف كل سنة إلا أن هذا الحادث المفزع أثار اهتمام الناس في أنحاء البلاد وحصل على تغطية إعلامية واسعة.

وجاء في تقرير لصحيفة ذي إنديان إكسبرس أن جسد المرأة سٌحل على الطريق لمدة ساعة تقريبا، وأن شهود عيان اتصلوا بالشرطة خمس مرات على الأقل قبل وصولهم.

ووقوع هذا الحادث في اليوم الأول من السنة، في وقت ينتشر فيه آلاف من رجال الشرطة في الشوارع ، يثير الكثير من الأسئلة.

وقد اعتقل الرجال الخمسة الذين كانوا في السيارة ، ولم يدلوا بأي تصريح بعد.

وقالت عائلة المرأة الشابة إنها مصدومة، بينما تواصل السلطات تحقيقاتها بعد أن طلبت وزارة الداخلية الاتحادية إجراء تحقيق فوري.

وقالت أم الضحة للقسم الهندي قي بي بي سي "كانت ابنتي مرحة ، وكانت تحب نشر لقطات فيديو على إنستاغرام".