غضب في الهند بسبب صدم سيارة امرأة شابة وفرار ركابها دون تقديم المساعدة

وقد عثرت الشرطة على السيارة التي تسببت بالحادث بعد حملة بحث واسعة واعتقلت المشتبه بهم.
وكان المتهمون قد استعاروا السيارة من صديق لقيادتها ليلة رأس السنة ، حسب ما أفادت الشرطة، واضافت أن المتهمين شعروا بالفزع بعد أن صدموا المرأة الشابة على الدراجة فلاذوا بالفرار بسرعة دون أن يدركوا أنهم كانوا يسحبون جثة المرأة بسياراتهم.
وأفادت الشرطة أنها ستصحب المتهمين إلى موقع الحادث من أجل التحقق من ادعاءاتهم، وأن فريقا من الخبراء الجنائيين سيقوم بفحص السيارة.
وقال المسؤولون أيضا إنهم سيستخدمون دمية من أجل تمثيل الحادث.
وادعى المتهمون بأنهم لم يسمعوا صراخ الضحية لأنهم كانو يستمعون إلى الموسيقى بصوت مرتفع داخل السيارة .
وأفادت تقارير أن الرجال كانوا في حالة سكر.
دوافع سياسية"
وأخذت ردود الفعل على الحادث منحى سياسيا في العاصمة، فقد نظم حزب آمي أدامي الذي يحكم مدينة دلهي احتجاجات ضد الحكومة الاتحادية بسبب ما سموه بالأوضاع الأمنية الهشة في المدينة.
ولا يسيطر الحزب على الشرطة في المدينة، التي تتبع الحكومة الاتحادية.
وقد احتج أعضاء في الحزب خارج مكتب قائد الشرطة الذي تعينه الحكومة الاتحادية الإثنين، وطالبوا باستقالته بسبب الحادث.
وقال المتحدث باسم حزب آمي أدامي سوراب بهاردواج في حديث إلى وسائل الإعلام إن المتهمين الخمسة أعضاء في حزب بهاراتيا جانات الحاكم.
وكان رئيس الوزراء أرفين كيرجيوا قد غرد على تويتر مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتهمين، وأضاف إنه لا ينبغي التهاون معهم مهما كانت صلاتهم السياسية مهمة.
ولم يرد وزير الداخلية أميت شاه على انتقادات حزب آمي أدامي لكنه تحدث إلى مفوض الشرطة، حسب التقارير، وطالب بتحقيق عاجل في الحادث.
في هذه الأثناء قال ساكسينا إنه يشرف على التحقيقات.
وكان قد قال في وقت سابق إنه مصدوم من وحشية الجناة وأنه يشعر بالعار.