رئيس الحكومة العراقية يصادق على فسخ عقد الحماية الأمنية لمطار بغداد من قبل شركة كندية

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني صادق على فسخ العقد الخاص بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي من قبل شركة كندية.

وأوضح بيان صحفي لسلطة الطيران المدني العراقي، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني صادق على فسخ العقد المبرم مع شركة بزنس انتل، الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي على خلفية مؤشرات سلبية من البرلمان العراقي وجهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي.

وذكر البيان، أن رئيس الحكومة طالب بتشكيل لجنة تحقيق تتولى المتابعة للإجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بين سلطة الطيران المدني والشركة الكندية خاصة ما يتعلق بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها وما يتعلق بعدم حصول الشركة الكندية على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقا لاحكام قانون الشركات الأمنية في العراق.

وأكد البيان، أن سلطة الطيران المدني العراقي تحتفظ بحقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد.