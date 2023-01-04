برلماني: ردود وزير التموين على مجلس النواب اليوم غير مقنعة

أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن عدم رد وزارة التموين على تساؤلات الإعلام والمواطنين جزء من الانتقادات الموجه لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بالإضافة إلى أن هناك انعدام الرقابة من قبل التموين على الأسواق، مشددًا على أن هناك بعض الوزاء لا يتلزموا بالرد على الرأي العام.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جلسة البرلمان اليوم مع وزير التموين كانت ساخنة جدًا بسبب الغلاء الفاحش، إذ أن كان هناك بعض الانتقادات الموجه من قبل النواب.

وأشار إلى أن رد وزير التموين على أسئلة مجلس النواب كانت مستفزة وغير مقنعة، إذ أنه ليس للوزارة أي ردود على التساؤلات المستمرة من قبل المواطنين، حول ضبط الأسعار، ويجب أن يكون هناك ردود واضحة من قبل الوزير، نظرًا لوجود احتقان من قبل المواطنين بالتزامن مع زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، بجانب تحركات من قبل مجلس النواب، وهناك دراسة استجواب وزير التموين أمام النواب.