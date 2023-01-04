اليابان: بدء تشديد الضوابط على الوافدين من الصين الأحد المقبل بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعزز إجراءات مراقبة الحدود للمسافرين القادمين من الصين وسط الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بكين.

وقال كيشيدا حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيحتاج الزوار القادمون من الصين إلى إثبات سلبية اختباراتهم قبل مغادرتهم إلى اليابان وسيتعين عليهم أيضا الخضوع لاختبار "بي سي ار" عند وصولهم إلى طوكيو.

وأضاف أن اليابان ستواصل مطالبة شركات الطيران بعدم زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة من البر الرئيسي الصيني.