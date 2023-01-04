البيت الأبيض: لا مؤشرات من روسيا على استعدادها لدبلوماسية حقيقية

استبعد البيت الأبيض، احتمالية أن تكون روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بحسن نية لتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي بواشنطن، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "إنه من الصعب التعامل بجدية مع فكرة أن روسيا مستعدة لدبلوماسية النوايا الحسنة بينما يضاعفون جهودهم، لذلك ستركز الولايات المتحدة على تزويد الأوكرانيين بالأسلحة وتعزيز مواقف البلاد".

وأضافت أن الروس يكثفون عدوانهم فقط ولا يتوقفون عن ضم الأراضي الأوكرانية بل ولا يتخلون عن فكرة الحفاظ على الوضع الراهن، وأفادت بأن "هذا ليس أساسا لدبلوماسية حقيقية على الإطلاق".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أكد أن أمريكا تدعم السلام العادل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه "عندما نتحدث عن السلام العادل، يجب أن يشمل ذلك مبادئ الأمم المتحدة للسيادة ووحدة الأراضي".

وأشارت إلى أن مهمة الولايات المتحدة في هذا السياق هي الاستمرار في دعم أوكرانيا بساحة المعركة "حتى يكونوا في أفضل وضع للتفاوض على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".