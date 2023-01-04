دي خيا: أتمنى الاعتزال في مانشستر يونايتد

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أعلن ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يريد الاعتزال بين جدران فريق الشياطين الحمر.

وينتهي تعاقد الحارس الإسباني صاحب الـ32 عاما بنهاية الموسم الجاري ويحق ليونايتد مده لموسم آخر.

وقال دي خيا في تصريحات سكاي سبورتس" الإنجليزية: «أشعر بالراحة، وأركز فقط على التدرب بأفضل شكل وبالتأكيد سينتهي الأمر بطريقة مميزة».

وأضاف: «بالفعل أتمنى الاستمرار مع النادي لنهاية مسيرتي، كنت أقول دائما هذا هو فريقي وأنا فخور بهذا».

وأكمل دي خيا: «في النهاية، أشعر بالسعادة لوجودي هنا».

وانضم دي خيا إلى يونايتد قادما من أتليتكو مدريد في صيف عام 2011 وخاض مع الفريق 510 مباراة في كل البطولات حافظ على نظافة شباكه فيهم في 177 لقاء.