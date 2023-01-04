وزارة الاقتصاد الألمانية: إمدادات الكهرباء آمنة على المدى المتوسط حتى بدون الطاقة النووية

بيّنت تقديرات وزارة الاقتصاد الألمانية، أن إمدادات الكهرباء في ألمانيا آمنة على المدى المتوسط، حتى بدون وجود الطاقة النووية ومع التخلي الكامل عن الفحم بحلول 2030.

وأضافت الوزارة، اليوم الأربعاء، استنادا إلى تقرير عن أمن الإمدادات في قطاع الكهرباء للأعوام من 2025 حتى 2031، أن هذا الأمر ينطبق أيضا حتى في حال ارتفاع استهلاك الكهرباء على نحو ملحوظ على سبيل المثال من خلال مضخات التدفئة أو السيارات الكهربائية.

وستُجري الحكومة الألمانية، مشاورات حول الورقة التي أعدتها الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الورقة التي يتعين تقديمها كل عامين.

واستند التقرير إلى تحليلين علميين جرى فيهما استقصاء أمن الإمدادات في مواقف مختلفة في حال تغير حالة الطقس وحدوث انقطاعات.

وشمل التحليلان التحقق من وصول التيار الكهربائي إلى المستهلكين في ظل ظروف مختلفة، لكنه لم يتم فحص سيناريوهات الأزمة.

واستمدت الوزارة، من التقرير، توصيات للعمل بالنسبة للحكومة الألمانية.

وقالت الوزارة، إن من الممكن بحلول عام 2031 تغطية الطلب على الكهرباء في جميع ساعات العام، وإن كلا من سعة التوليد وشبكة الكهرباء تكفيان لهذا، لكنها ذكرت أن هذا يعتمد على عدد من الشروط منها ضرورة إيجاد بديل لإنتاج الطاقة من الفحم وذلك على سبيل المثال من خلال توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة أو بناء محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي يتعين أن يتم تجهيزها لتشغيلها لاحقا بالهيدروجين صديق البيئة.

ورأت الوزارة أنه سيكون من المنطقي ضخ استثمارات في هذا المجال في حال خلق القدرات اللازمة لاستيراد الغاز المسال وانخفاض الأسعار.