اطلاق اسم بيليه على الاستاد الوطني لجمهورية الرأس الأخضر

أعلنت جمهورية الرأس الأخضر أنه سيتم تسمية الاستاد الوطني للبلاد في برايا على اسم نجم كرة القدم العالمي بيليه.

ويتسع الاستاد الوطني لجمهورية الرأس الأخضر" سابقا - لـ 15000 مقعد ، و تم تشييده في عام 2010 وافتتح في عام 2014 هو القاعدة الرئيسية لـ "القرش الزرقاء" كما يشار إلى فريق منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم.

وقال مجلس وزراء جمهورية الرأس الأخضر ، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك ، أن القرار هو جزء من العلاقات التاريخية التي تشترك فيها بلاده مع البرازيل.

وأضاف: "الرأس الأخضر والبرازيل لديهما تاريخ وثقافة يسيران جنبًا إلى جنب ، بالنظر إلى أنهما دولتان شقيقتان ، تربطهما اللغة بهويتان متشابهتان للغاية."

وأوضح:"ومع الاختفاء الجسدي لإدسون أرانتس دي ناسيمنتو ، ولد الملك بيليه مواطنًا برازيليًا ، سرعان ما أصبح شخصية كوكبية ، وأيقونة الجماهير التي تظهر أن الرياضة لديها القدرة على توحيد العالم ، فإن رغبتنا الآن بان نشييد به ".

وتابع:"كان بيليه وسيظل دائمًا مرجعًا في البرازيل ، وفي البلدان الناطقة بالبرتغالية وفي بقية العالم ، كونه محبوب الجماهيرالذي يربط بين عدة أجيال."

وقال "كإشادة وتقدير لهذه الشخصية البارزة الذي يجعلنا جميعًا نشعر بالعظمة ، أبدي نية تسمية استادنا الوطني باسم" استاد بيليه "، في مبادرة أعتقد أنها ستتبعها العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم."

وحث رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم على إعادة تسمية منشأة لكرة القدم في بلدانهم بعد بيليه الذي كان حتى الآن اللاعب الوحيد الذي فاز بثلاث كؤوس عالمية.

كما أعاد الاتحاد العالمي لكرة القدم تسمية ملعب كرة القدم في مقره " ملعب بيليه - فيفا زيورخ".