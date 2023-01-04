البيت الأبيض: ليس هناك ما يدعو الصين للانتقام بسبب قيود كورونا

قال البيت الأبيض إنه ليس هناك ما يدعو الصين إلى الانتقام من الولايات المتحدة ودول أخرى لقيامها بفرض قيود على المسافرين القادمين من بكين في إطار التدابير اللازمة لمكافحة تفشى وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/.

وقالت السكرتيرة الصحفية⁬ للبيت الأبيض "كارين جان - بيير" - في تصريحات نشرت اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن- " ليس هناك ما يدعو للانتقام فيما يتعلق بفرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، وذلك يرجع إلى أن هناك دولاً عبر أنحاء العالم تتخذ تدابير حكيمة من أجل حماية مواطنيها من تفشي وباء كورونا، واتخاذنا هذا القرار يستند إلى أسباب علمية تتعلق بالصحة العامة".

وأضافت: " إن القرار المتعلق بهذا الشأن يأتي من خبرائنا في الولايات المتحدة وخبراء دول أخرى مثل اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا التي تتخذ خطوات عامة مماثلة".

وتابعت: " إن منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بتقديم أي بيانات تكون ذات أهمية حيوية لتحديد أي متحورات محتملة لفيروس كورونا، ولذلك فإنني أؤكد مجدداً أنه ليست هناك حاجة تدعو للانتقام لأن ما نقوم به وتقوم به دول أخرى يهدف إلى ضمان حماية مواطنينا".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستطلب من كافة الزائرين القادمين من الصين تقديم شهادة فحوص طبية تفيد عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك قبل أن يستقلوا أي طائرة تتجه إلى الولايات المتحدة.