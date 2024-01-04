الخارجية الايرانية: بدء الاجراءات الحقوقية والدولية بشأن تفجير كرمان الارهابي

قال وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن وزارته بدأت الاجراءات الحقوقية والدولية العاجلة بشأن "الحادث الارهابي" الذي وقع أمس في مدينة كرمان جنوبي البلاد، وذلك بناء على المعطيات الاولية المتحصلة من المصادر الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) عن أمير عبد اللهيان القول، "إن استشهاد عشرات الاشخاص من مواطنينا الاعزاء إثر العملية الارهابية بكرمان، في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني، كان مبعث حزن وأسى".

وأضاف أن وزارة الخارجية شرعت في الاجراءات العاجلة القانونية والدولية عن طريق الامم المتحدة.

ووقع الانفجاران أمس في الذكرى الرابعة لمقتل سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قرب مرقده بمسقط رأسه في مدينة كرمان.

وكان عدد كبير من الأشخاص يشاركون في مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني بمسقط رأسه عندما وقع الانفجاران.

ويشار إلى أن الهجوم هو الأكثر دموية في إيران منذ 45 عاما.