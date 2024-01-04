الفنان مصطفي شعبان مستشارا للشؤون الفنية باتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

أصدر الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قراراً بانضمام الفنان الكبير مصطفى شعبان للاتحاد،مستشارا للشؤون الفنية والتعاون الدولي، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

وأشاد الدكتور عمرو الليثي بانضمام النجم الكبير لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، وأنه إضافة مهمة للاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أعرب الفنان مصطفي شعبان عن سعادته وترحيبه بانضمامه لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يقدم الإضافة في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الفنان الكبير مصطفي شعبان قد شغل العديد من المناصب الهامة ومنها، عضو لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وأيضا سفيرًا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية.

ونال شعبان العديد من الجوائز الفنية والإبداعية من مختلف المهرجانات العربية والدولية، وأسهم في إثراء السينما والدراما المصرية والعربية بباقة من أجمل وأفضل الأعمال.