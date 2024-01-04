خالد أبو بكر: اللى انتقد الرئيس السيسي بسبب تسليح الجيش يبقى يفتكر يعتذر له

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ما حدث بشأن تسليح للجيش المصري في آخر عشر سنوات، لم يحدث بمصر في آخر 50 عاما.



وأضاف خلال تقديم برنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن القوات البحرية المصرية لا مثيل لها عربيا ولا إفريقيا ولا إقليما وفقا للتصنيف العالمي، معقبا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي فكر في تسليح الجيش من سنين، واللي ذاكر ذاكر من زمان».



وتابع: «لو كان في حد انتقد الرئيس السيسي في يوم من الأيام بسبب تسليح الجيش بشكل استباقي، والنبي يبقى يفتكر يعتذر له علشان نرجع للناس حقها»، مؤكدا أن الرئيس كان له رؤية استباقية في تنويع مصادر التسليح، والعقيدة الداخلية لتفرد وتميز الجيش المصري.



وأوضح أن الجيش المصري في تدريب يومي واستعداد لحظي دائما، وموجود في كل الحدود المصرية، مؤكدا أن الأيام أثبتت صواب رؤية الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بتسليح وتقوية الجيش المصري منذ توليه حكم البلاد في عام 2014.



ولفت إلى شعور المواطن المصري، بالطمأنينة حيال الحدود المصرية والأمن القومي المصري، وإدارة أمن وأمان الحدود والقضايا الاستراتيجية، مشددا على أن القيادة السياسية كانت حريصة على تقوية الجيش، بمختلف الأسلحة من أجل مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وبشكل خاص على حدود البلاد.