جيش الاحتلال الإسرائيلي: ما زال هناك 136 رهينة في قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن هناك 136 من الرهائن الإسرائيليين، الذين أخذتهم المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى، ما زالوا في قطاع غزة.

ووفقا لمعلومات الجيش، لم يتضح عدد الرهائن الذي لقوا حتفهم.

وذكر دانييل حجاري المتحدث باسم الجيش اليوم الخميس، أنه وفقا لما خلص إليه الجيش، فهناك ثلاثة مدنيين تم الإبلاغ عن فقدانهم يعتبرون الآن مخطوفين.

وأشار الجيش الإسرائيلي مؤخرا إلى أن عدد الرهائن المتبقين في قطاع غزة يبلغ 133.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن 23 من الـ 136 المخطوفين لقوا حتفهم بالفعل. ولم يتضح في البداية ما إذا كانوا قتلوا في السابع من أكتوبر أم بعد خطفهم، ولا سبب وفاتهم.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ديسمبر أن هناك 20 من بين المخطوفين لقوا حتفهم.

وفي إطار اتفاق سابق بين حكومة إسرائيل وحركة "حماس"، تم إطلاق سراح إجمالي 105 رهائن، في نهاية نوفمبر، وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.