داعش يدعو لشن هجمات ضد اليهود والمسيحيين

دعا تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، إلى هجمات في شتى أنحاء العالم ضد اليهود والمسيحين، انتقاما لحملة جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة.



قال متحدث باسم التنظيم يدعى، أبو حذيفة الأنصاري، في تسجيل صوتي مزعوم: "يا أسود الإسلام، تصيدوا فرائسكم من اليهود والنصارى وحلفائهم في الشوارع والطرق في أمريكا وأوروبا والعالم".



وأضاف: "اعملوا على ضرب الأهداف السهلة قبل الصعبة، والمدنية قبل العسكرية، والأهداف الدينية مثل المعابد والكنائس قبل غيرها، لأنها تشفي القلوب وتظهر علامات المعركة، إن حربنا معهم حرب دينية".



ووصف حرب غزة بأنها "حرب دينية".



وحذر التسجيل الذي بلغت مدته 33 دقيقة ونشرته البوابات الدعائية للتنظيم الإرهابي، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من التعاون مع المجموعات الشيعية.



يذكر أن داعش أعلن المسئولية عن التفجيرين اللذين استهدفا أمس الأربعاء زوار قبر قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران الشيعية، وأسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 284 آخرين.