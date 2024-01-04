تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، الصادرة اليوم الخميس، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 29 ديسمبر الماضي بمقدار 503ر5 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 725ر3 مليون برميل بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 114ر7 مليون برميل.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين بمقدار 90ر10 مليون برميل في حين كانت التوقعات تراجعه بمقدار 215 ألف برميل.

وارتفع مخزون الديزل بمقدار 09ر10 مليون برميل في حين كان المتوقع ارتفاعه بمقدار 558 ألف برميل.

وارتفع معدل تشغيل مصافي التكرير الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2ر0 نقطة مئوية إلى 5ر93% من الطاقة التشغيلية للمصافي في حين كان المتوقع تراجعه بمقدا 1ر0 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي إلى 2ر13 مليون برميل يوميا في المتوسط.

كان معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح شركات الإنتاج قد نشر أمس بيانات المخزون الأمريكي للأسبوع الماضي.

وذكر البنك أن مخزون النفط الخام تراجع بمقدار 418ر7 مليون برميل في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 913ر6 مليون برميل وارتفع مخزون الديزل بمقدار 686ر6 مليون برميل.

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