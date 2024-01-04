 بريطانيا تستعد لطرح علاج يساعد في الإقلاع عن التدخين - بوابة الشروق
الخميس 4 يناير 2024 8:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تستعد لطرح علاج يساعد في الإقلاع عن التدخين

د ب أ
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 7:04 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 7:05 ص

خلص باحثون إلى أن إمكانية الإقلاع عن التدخين تتضاعف لدى المدخنين الذين يتبعون برنامجا علاجيا باستخدام مادة "سيتيزين"، حيث تستعد المملكة المتحدة لطرح الدواء المصنع من نباتات في وقت لاحق الشهر الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العلماء خلصوا إلى أن العلاج له ضعف تأثير أحد العلاجات الوهمية، وأفضل قليلا من بدائل النيكوتين، وذلك بحسب بحث نشرته في وقت سابق من الأسبوع الجاري دورية "أديكشن" الطبية.

وجاءت هذه النتائج في الوقت الذي سيتم فيه طرح العلاج بالمملكة المتحدة بعد نحو خمس سنوات من حصوله على موافقة جهات الرقابة والتنظيم المعنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك