 منع إقامة سوق الخميس بالشوارع والمداخل الرئيسية في كفر الدوار - بوابة الشروق
الخميس 4 يناير 2024 11:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

منع إقامة سوق الخميس بالشوارع والمداخل الرئيسية في كفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 11:24 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 11:24 م

تمكنت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، من منع إقامة سوق الخميس بالشوارع والمداخل الرئيسية لمدينة كفر الدوار.

وقال قطاطو، إن الوحدة المحلية قامت ومن خلال قسم الإشغالات بالوحدة، وبإشراف من نواب رئيس المدينة، بمنع الباعة الجائلين من افتراش الطريق الرئيسي لمدخل المدينة، وكذلك مدخل شارع الجيش ومدخل كفر الدوار الغربي "شارع عبد القادر"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتسهيل الحركة المرورية بالطريق، وذلك بتعاون وتأمين من شرطة الإشغالات.

من جانبه أكد رئيس المدينة أن الهدف من الحملة هو منع إقامة سوق الخميس بالشوارع والمداخل الرئيسية للمدينة، نظرًا للتكدسات المرورية التي يسببها السوق العشوائي بالمكان الحالي وإزعاج السكان، وكذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد قطاطو على استمرار الجهود لعودة الانضباط بشوارع كفر الدوار، والتصدي لجميع محاولات خرق القانون والتعدي على الطريق العام بكل الصور، ومنع الممارسات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك