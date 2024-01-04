قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص على توجيه مجموعة من الرسائل، وإعطاء رؤية شاملة للاقتصاد وبرنامج الإصلاح، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن «مدبولي» تناول خلال المؤتمر الوضع الاقتصادي وبرنامج الإصلاح خلال عام 2015 – 2016، والمؤشرات الناجحة المتحققة في التضخم ومعدل النمو وخفض معدل البطالة.

وذكر أن «الأزمات العالمية وتأثيرها على مصر، خاصة أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع التضخم على المستوى العالمي، عوامل أدت لتأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم».

وأوضح أن «مدبولي» وجه رسائل أساسية للمواطن؛ أهمها أن الدولة لم ولن تتخل عن دعم المواطن خاصة محدودي الدخل، وأن الإصلاح الاقتصادي رفع مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له وساهم في الحفاظ على كفاءة المرافق العامة.

وذكر أن «الدولة – رغم عزمها المضي في برنامج الإصلاح - وضعت مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأجلت بعض إجراءات الدعم ورفع الأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية».

ولفت إلى تصريح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر أن «عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطن، وأكد أن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة، وتبذل كل جهودها مواجهة وتجاوز تلك التحديات والتغلب عليها».

وذكر أن رئيس الوزراء اتخذ السبت الماضي، قرارًا بتحديد 7 سلع باعتبارها استراتيجية؛ اتساقًا مع نص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، مضيفًا: «بناء على ذلك، يُمنع تداول تلك السلع أو إخفاؤها أو القيام بممارسات ضارة لمنعها».