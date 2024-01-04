 زامبيا ترجئ بدء العام الدراسي مع ارتفاع حالات الوفاة بسبب الكوليرا - بوابة الشروق
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زامبيا ترجئ بدء العام الدراسي مع ارتفاع حالات الوفاة بسبب الكوليرا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 5:13 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 5:13 م

أرجأت زامبيا بدء العام الدراسي لمدة ثلاثة أسابيع، لتكرر بذلك الإجراءات التي كان قد تم اتخاذها في يناير من عام 2018، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بمرض الكوليرا في الدولة الواقعة بالجنوب الأفريقي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأنه قد تم تعليق إعادة فتح المدارس حتى يوم 29 يناير الجاري، على الأقل، في إطار الإجراءات المتبعة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب 3757 شخصا وقتل 128 آخرين في أنحاء البلاد منذ أكتوبر الماضي.

وشهد أمس الأربعاء تسجيل أعلى معدل يومي للوفيات، بواقع 16 حالة وفاة.


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