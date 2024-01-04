كتائب القسام تدك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس بقذائف الهاون

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها يدكون تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إلى نجاح عناصرها في تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة «شواظ» غرب المغازي وسط قطاع غزة.

ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا من تدمير إسرائيلية أخرى من نوع ميركافا بقذيفتي «الياسين 105» شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 19 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «الجزيرة».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشار الجيش عبر موقعه الرسمي، إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 991.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509.