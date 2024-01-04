ارتفع التضخم في فرنسا بشكل طفيف، ليصل إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بعد أن بلغ 3,5 بالمئة في نوفمبر؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، وفقا لبيانات أولية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء (انسي) اليوم.

وأشارت البيانات إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 3.1 في المئة خلال نوفمبر، فيما صعدت أسعار الخدمات بنسبة 3.1 في المئة، بعد أن كانت 2.8 في المئة.

أما أسعار المواد الغذائية، التي كانت المحرك الرئيسي للتضخم في عام 2023، فقد استمرت في التباطؤ بنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 7.7 في المئة في نوفمبر، وفق المصدر نفسه.