محافظ الإسكندرية: استرداد نحو 26 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أبرز جهود الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومركز برج العرب، خلال عام 2023، معلنا أنه في مجال البناء المخالف والترميم تم استرداد نحو 26 مليون متر مربع أراضي أملاك دولة وتنفيذ 567 قرار إزالة و2193 قرار إيقاف أعمال إزالة في المهد.

وقال الشريف في بيان، اليوم الخميس، إن جميع أجهزة المحافظة حرصت على تحسين رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

وتناول المحافظ أبرز المجهودات التي تمت على مستوى الأحياء، وذلك تحت إشراف اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، موضحا أنه فيما يخص الإشغالات تم تنفيذ 5968 حملة إشغالات والتحفظ على 225144 حالة إشغال متنوع، وإزالة 9859 إعلانًا مخالفا، وتحرير 116360 محضرًا متنوعا وغلق 5480 منشأة مخالفة، وتحصيل 29028696 جنيه غرامة فورية.

وفي مجال مخالفة أعمال بناء وترميم بلغت المخالفات 3884 مخالفة، وتم إصدار قرارات ترميم لعدد 1018 قرار ترميم وإصدار قرارات إزالة لعدد 2994 قرار إزالة، وإصدار 494 قرار هدم لعقارات آيلة للسقوط، وإصدار رخص ترميم لعدد 381 عقار، وإزالة خطورة داهمة لعدد 236 عقارا.

وفي مجال الكهرباء، تم تركيب 7857 كشاف إنارة، وتركيب 3749 ذراع، إحلال وتجديد شبكة إنارة لعدد 1318 عمود إنارة.

وفي مجال الحدائق والنظافة تمت زراعة 180895 شجرة، والتقليم الدوري لعدد 17272 شجرة، وعن حملات التطهير والتعقيم، تم تنفيذ 759 حملة لمكافحة القوارض، وتنفيذ 1165 حملة للمدارس، وتنفيذ 463 حملة على المساجد والكنائس، وتنفيذ 425 حملة على الوحدات الصحية، وتنفيذ 561 حملة تطهير على المباني الحكومية، ورفع 631.535 طن من المخلفات والأتربة.

وفي مجال الصرف الصحي، تم تسليك وتطهير 16925 مطبق صرف صحي، وتسليك وتطهير 42731 شنيشة.

أما في مجال المبادرات والحملات التوعوية والاجتماعية والثقافية، فقد تم تنفيذ 121 مبادرة ثقافية واجتماعية، وتنفيذ عدد 267 حملة توعية.