المرشد الأعلى الإيراني يتوعد برد قاس على تفجيري كرمان

توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، برد قاس، في أعقاب هجمات إرهابية وقعت في مدينة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال خامنئي، اليوم الأربعاء، حسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، إن "عليهم أن يعلموا أن هذا العمل الكارثي سيؤدي إلى رد قاس بإذن الله"، كما أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا.

وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد وصف الحادث بالإرهابي.

وفي الذكرى الرابعة لمقتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني، قُتل وأُصيب العشرات في انفجارين في مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني، حيث تجمع أهالي لإحياء ذكراه، فيما يعد الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 45 عاما.