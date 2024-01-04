مهرجان برلين السينمائى يكشف عن 7 أفلام جديدة فى «العروض الخاصة»

كشف مهرجان برلين السينمائى عن القائمة الأولى لقسم «عروض خاصة» والتى تضم سبعة أفلام من الإنتاجات الحديثة فى عروضها العالمية الأولى يقدمها مجموعة من المخرجين الذين ينتمون لأجيال مختلفة وتتنوع ما بين الرعب والخيال والتوثيق لقضايا اجتماعية.

منها فيلم الرعب الألمانى «الوقواق» من تأليف وإخراج تيلمان سينجر، وبطولة دان ستيفنز الحائز على جائزة نقابة ممثلى الشاشة، والمرشحة لجائزة بافتا جيسيكا هينويك، والمرشحة لجائزة الأوسكار الأسترالية مارتون تشوكاس. والممثلة الإسبانية جريتا فرنانديز.

وفى الفيلم تضطر فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا إلى الانتقال مع عائلتها إلى منتجع حيث تبدو الأمور ليست كما يرام حيث يتبع هذا الفيلم سائقة سيارة أجرة شابة تسحب نفسها إلى مدخل مركز الشرطة المتهالك ذى الإضاءة الساطعة، يتبعها كيان شيطانى، مصممًا على أن يكون قريبًا من المرأة التى يحبها.

والفيلم الإيطالى «دوستويفسكى» إخراج «فون داميانو وفابيو دينوسينزو، وبطولة فيليبو تيمى، جابرييل مونتيسى، كارلوتا جامبا، فيديريكو فانى».

وتدور الأحداث حول إنزو فيتيلو شرطى لامع ذى ماضٍ مضطرب يحقق فى سلسلة من جرائم القتل والفيلم الأمريكى «ساسكواتش غروب الشمس» إخراج الأخوين ديفيد وناثان زيلنر، وبطولة رايلى كيو، جيسى أيزنبرج، ناثان زيلنر، كريستوف زاجاك دينك.

حول عام فى حياة عائلة فريدة من نوعها حيث يجسد الحياة اليومية لها بمستوى من التفاصيل والدقة التى لا تُنسى.

والفيلم الكندى «سبعة حجاب» من تأليف وإخراج أتوم إيجويان، وبطولة أماندا سيفريد، ريبيكا ليديارد، دوجلاس سميث، أمبور بريد، مايكل كوبفر راديكى.

وفى أحداث العمل تتولى جانين مخرجة مسرحية جادة مهمة إعادة صياغة أشهر أعمال معلمها السابق، أوبرا سالومى، تبدو مسكونة بذكريات مظلمة ومزعجة من ماضيها، تسمح جانين لصدمتها المكبوتة بتلوين الحاضر عندما تعود إلى عالم الأوبرا بعد سنوات عديدة.

حيث تضطر إلى إعادة النظر فى تاريخها الشخصى المتشابك مع المشروع وتاريخها الخاص.

وعلى مدى عقود، استكشفت سينما أتوم إيجويان العائلات التى حطمتها الخسارة والخيانة، وأصبح الآباء والأطفال غرباء عن بعضهم البعض، وتشابك الموروثات، والهوس الأحادى. يواصل الفيلم الجديد منطق فرض الرجال إرادتهم على النساء فى مداراتهم.

وفيلم الخيال العلمى الأمريكى «رائد فضاء» إخراج يوهان رينك وبطولة آدم ساندلر، كارى موليجان، كونال نيار، إيزابيلا روسيلينى، بول دانو.

وتدور الأحداث حول ياكوب بروتشازكا، الذى تيتم عندما كان صبيًا ونشأ فى الريف التشيكى على يد أجداده، ويتغلب على الصعوبات التى تواجهه ليصبح أول رائد فضاء فى البلاد، ويستكشف مناطق جديدة أكثر قسوة.

فى سياق الأحداث، نرى بعد ستة أشهر من مهمة بحثية منفردة إلى حافة النظام الشمسى، يدرك رائد الفضاء جاكوب (آدم ساندلر) أن الزواج الذى تركه وراءه قد لا يكون فى انتظاره عندما يعود إلى الأرض. فى محاولة يائسة لإصلاح الأمور مع زوجته لينكا (كارى موليجان)، يساعده مخلوق غامض منذ البداية يجده مختبئًا فى أحشاء سفينته. يعمل هانوش (بصوت بول دانو) مع جاكوب لفهم الخطأ الذى حدث قبل فوات الأوان. الفيلم مقتبس من رواية رائد فضاء بوهيميا.

قال المخرج يوهان رينك «أردت حقًا أن أحصل على أداء لا علاقة له بآدم ساندلر الذى نعرفه جميعًا». «لا أعتقد أن الناس يفهمون كيف أنه على الرغم من كونه مضحكًا ولطيفًا، وكل ذلك سيفعل ذلك، هو ذكى جدًا، وذكى حقًا، وعميق.. كل هذه الصفات كانت ضرورية لرجل الفضاء: فى معظم فترات الفيلم، يظهر ساندلر بمفرده على الشاشة أو يتشارك المشاهد مع المخلوق الغامض الذى يظهر فى المرحلة الأخيرة من مهمته بين النجوم.

وأضاف المخرج: «إن كارى موليجان مذهلة، سواء من حيث مهاراتها الفنية أو أصالتها الهائلة». «أنا أحبها مثل لينكا. إنها جزء كبير من هذا الفيلم، وتقوم بعمل استثنائى».

والفيلم الألمانى الفرنسى «كنز» فى عرضه العالمى الأول إخراج جوليا فون هاينز وبطولة لينا دونهام، ستيفن فراى، زبيجنيو زاماتشوفسكى.

استنادًا إلى رواية «Too Many Men» التى صدرت عام 1999 للكاتبة ليلى بريت، تدور الأحداث فى 1990، حيث روث، سيدة أعمال عصبية من نيويورك، تأخذ والدها إيديك، الناجى العنيد من المحرقة فى رحلة إلى بولندا لفهم ماضى عائلتها. تردد إيديك فى مواجهة ماضيه وسلوكه الغريب فى كثير من الأحيان يسبب أكثر من مجرد نزاع بينهما.

والفيلم التايوانى الوثائقى «البقاء فى أى مكان» إخراج تاسى مينج ليانج.

ويقول المدير الفنى كارلو شاتريان «فخر كبير أن نرحب بعودة المخرجين الذين قدموا أعمالهم فى المهرجان فى الماضى إلى مهرجان برلين هذا العام وسيكون قسم العروض الخاصة موطنًا لأفلام جديدة لجوليا فون هاينز، وتيلمان سينجر ولأخوين زيلنر وأتوم إيجويان».

سيتم الانتهاء من البرنامج الكامل الذى يضم حوالى 20 عنوانًا فى منتصف شهر يناير.