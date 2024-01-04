باكستان ترفع أسعار الكهرباء

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء في باكستان زيادة أسعار الكهرباء في إطار المراجعة ربع السنوية للأسعار خلال الفترة من يناير الحالي إلى مارس المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني القول إنها قررت زيادة السعر بمقدار 2.87 روبية لكل كيلووات.

وفي الأسبوع الماضي سمحت الهيئة لشركة الكهرباء الباكستانية "كيه - إلكتريك" بفرض رسم قدره 1.72 روبية لكل كيلووات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وحتى نهاية الشهر الماضي، كان سعر الكهرباء للعملاء الذي يصل استهلاكهم إلى 200 كيلووات شهريا 26.23 روبية لكل كيلووات.

وواصل معدل التضخم في باكستان ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، رغم ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار نتيجة زيادة أسعار الطاقة وخفض قيمة العملة وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وذكر مكتب الإحصاء الباكستاني، يوم الاثنين الماضي أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 66ر29% سنويا، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء رأيهم يبلغ 29.05% سنويا، في حين كان معدل التضخم في نوفمبر الماضي 29.23%.