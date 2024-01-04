أحبط الجيش اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين، محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، اليوم الخميس، "تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، وفي هذا الإطار، أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية".

وأشارت إلى توقيف 9 سوريين، أمس الأربعاء، داخل صهريج مُعدّ لنقل الغاز عند حاجز شدرا - عكار بشمال لبنان، لافتة إلى التحقيق مع الموقوفين "بإشراف القضاء المختص".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.