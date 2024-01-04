خبير أمريكي يدعو إلى تقنين الهجرة من أجل حل أزمة الحدود مع المكسيك

يقول ديفيد بير محلل سياسات الهجرة الأمريكي إن الجمهوريين رفضوا تمرير حزمة مساعدات إلى أوكرانيا بدون ما يسمى بـ"اتفاق الحدود"، وعلى الرغم من أن الديمقراطيين لا يتفقون على كيفية القيام بذلك، فقد اتفقوا بالفعل مع هدف الجمهوريين التقييدي من أجل تقليل عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة. إلا أنه يمكن إرجاع كل شيء يستخدمه السياسيون الآن تقريبا لتبرير فرض قيود على الهجرة إلى السياسات التقييدية المطبقة بالفعل.

ويضيف ديفيد جيه. بير، المدير المساعد لدراسات الهجرة في معهد كاتو الأمريكي للأبحاث، في تحليل نشره المعهد إنه بعبارة أخرى، يتسبب الراغبون في تقييد الهجرة في مشكلات ثم يطالبون بفرض مزيد من القيود لحل تلك المشكلات. إنها حلقة لا نهاية لها من تكرار نفس الخطوات.

والإجابة بسيطة للغاية وهي "الهجرة القانونية مستحيلة بالنسبة لهم".

وقال بير وهو خبير في الهجرة القانونية وأمن الحدود إنه لا يوجد طريق متاح بالنسبة للأشخاص الذين يأتون عبر الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، سوى طلب اللجوء على الحدود. وإذا كان إنهاء الهجرة غير الشرعية هو الهدف، يمكن أن تسمح لهم الحكومة ببساطة بالدخول بشكل قانوني.

واعتبر بير أن المهاجرين ليسوا هم المشكلة وأن البلاد ليست "مثقلة (بالمهاجرين)"، مشيرا إلى أن السياسيين المعادين للهجرة والحواجز المستحيلة أمام الدخول القانوني تسببوا في حدوث الفوضى (وأبقوا عليها). ولكن هذا ليس هو الهدف. السياسيون يقولون إن البلاد "مثقلة" ولا تستطيع تحمل المزيد من المهاجرين، القانونيين أو غير ذلك. ويرى بير أن هذا هراء.

وقال بير إن الولايات المتحدة لا تعاني من كثافة سكانية. وقد سجل نمو السكان الأمريكيين منذ بدء عشرينيات القرن الحالي أدنى مستوى له. وتحتاج أمريكا لأشخاص لشغل نحو تسعة ملايين وظيفة متاحة ودعم سكانها المتقاعدين الذين يتزايد عددهم.

وأكد بير أن المهاجرين ليسوا هم المشكلة. وإنما المشكلة تكمن في السياسيين.

وتعلن المجتمعات الحدودية "حالة الطوارئ" لأن لديها أعدادا كبيرة من المهاجرين الذين ينامون في شوارعها. إنها مشكلة حقيقة، ولكن لماذا ينامون في شوارعها؟ لأن السياسيين يرفضون السماح لهم بالدخول بشكل قانوني ويعدون وسائل لنقلهم قبل وصولهم، لذلك عندما تطلق دوريات حرس الحدود سراحهم بشكل غير متوقع، ينامون بجانب محطات الحافلات انتظارا لركوب الحافلة التالية التي تنقلهم خارج البلدة.

وأشار بير إلى أن المستشفيات في المناطق الحدودية الريفية تتوسل إلى الكونجرس لمنحها حزم إنقاذ. ولكن العديد من المهاجرين ينتهي بهم الحال بالحاجة إلى تلقي رعاية طبية لأن دوريات الحدود تستخدم الجدران بشكل متعمد لتوجيههم إلى العبور عبر الصحاري والأنهار حيث يصابون بالجفاف أو يتعرضون للغرق. وقد تسبب الجدار فقط في تفاقم الفوضى، حيث سقطت أعداد قياسية من المهاجرين من فوق الجدار مما تسبب في إصابتهم بإصابات خطيرة.

وأكد بير أنه لا ينبعي إلقاء اللائمة على المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الدخول إلى الولايات المتحدة، لأنهم سيكونون سعداء إذا تمكنوا من الدخول بشكل قانوني. ولكن ينبغي إلقاء اللائمة على السياسيين الذين يرغبون في دفع المهاجرين للقفز من فوق الجدران ليتمكنوا من الدخول إلى البلاد.

وفيما يتعلق بالتشرد المتزايد للمهاجرين في مدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، هل هذا يثبت بالتأكيد أننا بحاجة إلى قيود؟ على الإطلاق. هؤلاء المهاجرون يرغبون بشدة في العمل لإعالة أنفسهم، إلا أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن خائفين للغاية من السماح لهم بالقيام بذلك بشكل قانوني لأن المزيد منهم سيأتي إلى الولايات المتحدة.

وأشار بير إلى أن الطبقة السياسية الأمريكية تختار خلق أزمة تشرد، تخلق بدورها المبرر لفرض مزيد من القيود على الحدود.

ورأى بير أن تحرير دوريات حرس السواحل سوف يسمح لها باستهداف المجرمين الذين يعبرون الحدود .ولكن من الواضح أن السياسيين لا يركزون على المجرمين. إنهم يرغبون في إبعاد هؤلاء المهاجرين الذين تقوم دوريات حرس الحدود بفحصهم وإطلاق سراحهم وليس أولئك الذين يتجنبون الاعتقال.

وحتى إذا لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من القيود، هل يمكن أن تحل المشكلات؟ كلا، فإنها سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وقال بير"دعونا نراجع ما المطروح على الطاولة. يرغب الجمهوريون في مجلس النواب في حظر اللجوء تماما على الحدود الجنوبية الغربية وإعادة المزيد من الأشخاص إلى المكسيك. لكننا عشنا تماما مجموعة السياسات هذه بالضبط بموجب قانون الطوارئ الصحية الذي يعرف بـ"البند 42"، والذي تم بموجبه ترحيل وإبعاد أكثر من مليوني مهاجر، وقد كانت كارثة. فقد حاول المزيد من الأشخاص الدخول، والأكثر أهمية، أن المزيد من الأشخاص حاولوا التسلل والهروب من دوريات حرس الحدود مما تسبب في تسجيل أعداد قياسية من المطاردات المميتة.

وفي ظل عدم وجود سبب لتسليم أنفسهم، حاولت أعداد قياسية من المهاجرين تجنب الاعتقال ودخلوا دون الخضوع للفحص من جانب دوريات الحدود، وهذا الوضع يتنافى مع زيادة "الأمن".

كما يصر الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ على حظر الطرق القانونية الوحيدة لدخول البلاد بالنسبة لهؤلاء الأشخاص من خلال تقييد سلطة الرئيس على "الإفراج المشروط" عنهم في مراكز الدخول. لقد وضع بايدن بالفعل سقفا لاستخدامه لهذه السلطة عند مستوى منخفض يجعل الهجرة غير الشرعية مستمرة على أي حال، ولكن التخلص منها تماما سيطلق العنان لفيضان من الأشخاص الذين كانوا سيدخلون البلاد "بالطريقة الصحيحة".

وحذر بير من أنه عندما يحقق الراغبون في فرض قيود على الهجرة هدفهم وتحدث كل هذه الفوضى المتوقعة، سيعودون إلى حقيبة أدواتهم بحثا عن مزيد من القيود التي تخلق بدورها مزيدا من الفوضى! ولكن هناك طريقة أفضل وهي تقنين الهجرة.

واختتم بير تحليله بالقول "دعوا الناس يأتون ويعملون بشكل قانوني ويسهمون في نجاح هذه الدولة العظيمة، تماما كما فعل المهاجرون لعدة قرون. لقد كانت هذه الحدود التي وضعها مؤسسو أمريكا. لقد كانت هذه تقاليدنا في معظم تاريخنا".