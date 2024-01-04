إبراهيم عيسى: خطاب حسن نصر الله منفصل عن الواقع

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الكلمة التي ألقاها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في وقت سابق اليوم، والتي استعرض فيها النتائج التي حققتها عملية «طوفان الأقصى» أكتوبر الماضي.

وأوضح خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن خطاب «نصر الله» منفصل عن الواقع، مشددا على ضرورة عدم الانجراف وراء المشاعر والمزايدات واليقين الزائد الذي يتحدث به أنصار المقاومة، ومحاولة قراءة المشهد بشكل واقعي.

وتابع: «المشاهد والمتابع بحاجة إلى رؤية أخرى واقعية لا تؤثر عليها صيحات الاستهجان أو التخوين والتكفير، والفرقعات التي تحدث ضد الآراء المخالفة والمغايرة، والمزايدة الدائمة عليها، حتى لا يصاب بالارتباك، خاصة وأن الأصوات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية تملأ الإعلام المصري قبل العربي».

وأشار إلى أن الإنصات لأصوات تحمل آراء مختلفة ومناقشتها، ضرورة في ظل تجاوز مدة اندلاع الحرب على غزة الـ80 يوما، ومرشح لها الاستمرار لمدة أطول.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد استعرض النتائج التي حققتها عملية «طوفان الأقصى» أكتوبر الماضي، في كلمة ألقاها اليوم، والتي أكد فيها أن العملية سيكون لها تأثير كبير على مستقبل فلسطين والقضية ولبنان وكل المنطقة، بل وأثبتت فشل سلاح الجو الإسرائيلي في حسم المعركة، حتى في مساحة ضيقة كقطاع غزة، كما أنها تؤسس لزوال إسرائيل.