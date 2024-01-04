إعلام عبري: إسرائيل تتأهب للرد بعد اغتيال العاروري

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تواصل حالة التأهب في كل الجبهات، مع رفع حالة اليقظة في سفاراتها، منذ عملية اغتيال قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان لم تتبناها تل أبيب.

وفي 2 يناير الجاري، اغتيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" و6 كوادر أخرى من الحركة؛ إثر إطلاق مسيّرة إسرائيلية ثلاثة صواريخ على مقر لـ"حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب إعلان لبناني.

وقالت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية إن "حالة التأهب القصوى لا تزال مستمرة في جميع الجبهات"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابعت: "وفي ظل تهديدات حماس وحزب الله (اللبناني)، فقد طُلب من سلاح الجو والقوات المرابطة على الحدود مع لبنان زيادة اليقظة".

كما "تم الطلب من السفارات الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية واليهودية في العالم زيادة اليقظة"، وفقا للهيئة.

وقالت إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيجتمع مساء الخميس لبحث التطورات.

ولم تتبن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن عملية اغتيال بيروت، لكن لتل أبيب تاريخ طويل في اغتيال قادة لفصائل المقاومة الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتخشى إسرائيل من رد من "حزب الله" و"حماس"، بعد أن اتهما تل أبيب بالمسؤولية عن عملية الاغتيال وتوعدا بالرد عليها.