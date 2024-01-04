وزير الثقافة الفلسطيني يتحدث عن كارثية الوضع بقطاع غزة: مرت علينا أيام لم نأكل فيها

تحدث وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، عن كارثية الوضع بقطاع غزة، قائلًا إن «الوضع الإنساني صعب جدًا وغير مسبوق».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء: «مرت علينا أيام لم نأكل فيها، خاصة عندما كنا في مخيم جباليا، وكانت تمر علينا أيام نتقاسم فيها كوب الماء مع الآخرين».

وقال إن «الاحتلال الإسرائيلي يحارب الوجود الفلسطيني بكل مكوناته؛ البشر والحجر والشجر»، لافتًا إلى أن «عمر بعض أشجار الزيتون التي اقتلعت من مدينة غزة يزيد على 2000 عام».

وأشار إلى تعمد الاحتلال إلى تجريف كل المزارع والبيارات والحقول، فضلًا عن الاعتداء على الثقافة الفلسطينية وتدمير مباني غزة، ذاكرا أن 70% من مباني غزة دمرت بشكل جزئي أو كامل، ولم تعد صالحة للسكن.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 110 صحفيين، كما أن 5.5% من سكان القطاع أصبحوا شهداء أو جرحى، معقبًا: «هذه أعلى نسبة في التاريخ، لا شعب في العالم خلال أي اعتداء أو حرب جُرحت وقُتلت منه تلك النسبة».

وقال: «الاحتلال الإسرائيلي قائم على محاولة مسح الشعب الفلسطيني وإزالته عن الوجود، والاستكمال الحقيقي لمشروع النكبة».

وثمن صلابة الشعب الفلسطيني والموقف المصري المشرف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنع نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، مضيفًا: «بنحب مصر ونروحها كزوار، لكننا نحب بلدنا ونريد أن نبقى في فلسطين».

ووصف انسحاب المنظمات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد 7 أيام من الحرب بـ«غير معقول»، موضحًا أن «تلك المنظمات موجودة لحماية المدنيين في وقت الحروب».

ولفت إلى أن «المجتمع الدولي لا يقوم بدوره في حماية المواقع الأثرية والتراثية بالقطاع»، مختتمًا: «المساعدات بعد الهدنة لم تصل إلى مدينة غزة والشمال، رغم أنهما يضمان 400 ألف مواطن بمن فيهم والدي وبعض إخوتي في مخيم جباليا».